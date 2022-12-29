Президент назначил главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК
29 Декабря 2022, 15:54
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Орманбетов Нурлан Секенович освобожден от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.
Фото: gov.kz
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