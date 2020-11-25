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Президент: Наша страна достойна критики, если мы не будем уважать родной язык

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Ноября 2020, 12:56
Президент: Наша страна достойна критики, если мы не будем уважать родной язык

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы прилагаем усилия для дальнейшего расширения сферы применения государственного языка. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем активно реализовывать программу «Рухани жаңғыру». Этот важнейший документ станет основой для прорыва сознания поколений и формирования новой реальности нации. Кроме того, мы прилагаем усилия для дальнейшего расширения сферы применения государственного языка. Если мы не уважаем родной язык, то наша страна достойна критики», - сказал Касым-Жомарт Токаев на внеочередном XX съезде партии «Nur Otan».

Президент РК подчеркнул, что при любой хозяйственной деятельности, задача сохранения и охраны природы становится одним из главных принципов.

«Скоро будет принят новый Экологический кодекс и концепция «зеленого движения». Мы должны установить ценности прагматизма - культуру бережливости, удовлетворенности и сдержанности», - заключил Глава государства.


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