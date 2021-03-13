Президент направил в Мажилис законопроект о запрете продажи земли иностранцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, использовав право законодательной инициативы, направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Парламент рассмотрит и примет решение в соответствии с действующим регламентом», - сообщил Президент РК в Twitter .

Напомним, 25 февраля в ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно запретить продажу сельхозземель иностранцам.

«Я не раз говорил, что земля не продается иностранцам. Нужно прекращать слухи по этому поводу. В связи с этим, я принял конкретные важные решения. Во-первых, поручаю законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам», - сказал тогда Глава государства.