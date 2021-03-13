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    20:45, 12 Март 2021 | GMT +6

    Президент направил в Мажилис законопроект о запрете продажи земли иностранцам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, использовав право законодательной инициативы, направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Парламент рассмотрит и примет решение в соответствии с действующим регламентом», - сообщил Президент РК в Twitter .

    Напомним, 25 февраля в ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно запретить продажу сельхозземель иностранцам.

    «Я не раз говорил, что земля не продается иностранцам. Нужно прекращать слухи по этому поводу. В связи с этим, я принял конкретные важные решения. Во-первых, поручаю законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам», - сказал тогда Глава государства.


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