Президент направил телеграмму поздравления Королю Иордании
Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства подчеркнул, что конструктивное сотрудничество между Казахстаном и Иорданией крепнет с каждым годом. В поздравительной телеграмме также высказана высокая оценка личного вклада Короля во всестороннее развитие двусторонних отношений.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Абдалле II бен аль-Хусейну успехов в его ответственной деятельности, а народу Иордании – благополучия и процветания.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Иордания рассмотрели возможность подписания Соглашения о воздушном сообщении и обсудили вопрос открытия прямых рейсов между странами с 2026 года.