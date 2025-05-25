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    09:30, 25 Май 2025 | GMT +5

    Президент направил телеграмму поздравления Королю Иордании

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна
    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что конструктивное сотрудничество между Казахстаном и Иорданией крепнет с каждым годом. В поздравительной телеграмме также высказана высокая оценка личного вклада Короля во всестороннее развитие двусторонних отношений.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Абдалле II бен аль-Хусейну успехов в его ответственной деятельности, а народу Иордании – благополучия и процветания.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Иордания рассмотрели возможность подписания Соглашения о воздушном сообщении и обсудили вопрос открытия прямых рейсов между странами с 2026 года.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Поручения Президента Король Иордании Иордания
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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