Президент направил телеграмму поздравления Королю Иордании

Глава государства подчеркнул, что конструктивное сотрудничество между Казахстаном и Иорданией крепнет с каждым годом. В поздравительной телеграмме также высказана высокая оценка личного вклада Короля во всестороннее развитие двусторонних отношений.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Абдалле II бен аль-Хусейну успехов в его ответственной деятельности, а народу Иордании – благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Иордания рассмотрели возможность подписания Соглашения о воздушном сообщении и обсудили вопрос открытия прямых рейсов между странами с 2026 года.