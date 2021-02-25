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    12:57, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Президент напомнил об ответственности за высказывания перед обществом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев напомнил об ответственности перед обществом за негативные высказывания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Формирование эффективных вертикальных связей между государством и обществом – одна из важнейших задач Национального совета общественного доверия. Наряду с этим, его миссией является выстраивание горизонтального диалога между различными общественными группами, лидерами мнений. К сожалению, сегодня мы наблюдаем снижение качественного уровня общественной дискуссии. Нередки ситуации, когда те или иные деятели в погоне за хайпом будоражат и вводят в заблуждение граждан и ничем не подкрепленными и откровенно популистскими заявлениями», - заявил Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании НСОД.

    Яркий пример, по словам Главы государства – деструктивная позиция так называемых антиваксеров (противников вакцинации).

    «Настораживает непримиримость взглядов, однобокость подходов в обсуждении различных социально-значимых вопросов. Все это ведет к дезориентации общества, формирует атмосферу недоверия друг к другу и, в конечном счете, тормозит прогресс нации. Недопустимо, чтобы такие негативные проявления стали доминирующей тенденцией. Общественная деятельность – это высока миссия, но в то же время это и высокая ответственность, прежде всего, перед согражданами», - отметил Президент.

    «Очень важно понимать последствия своих слов и действий. Задача Национального совета – способствовать формированию гармоничной общественной среды, укоренению норм цивилизованного диалога. Вы должны задавать тон в этом вопросе», - заключил К. Токаев.



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