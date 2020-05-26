Президент наградил посмертно полицейских, погибших при таране блокпоста в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан полицейских, погибших при таране блокпоста в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«За образцовое исполнение служебного долга, активное участие в обеспечении правопорядка наградить: орденом «Айбын» ІІ степени Жангазиева Жараса Султангалиевича (посмертно) – инспектора службы Полка патрульной полиции Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел; орденом «Айбын» ІІІ степени Абдықанов Дастан Маратжанұлы (посмертно) – полицейского Полка патрульной полиции Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел», - говорится в тексте указа.

Напомним, пьяный водитель протаранил блокпост в Алматы, погибли двое полицейских. Третий полицейский находится в реанимации .

Водитель, совершивший страшное ДТП, ранее носил погоны. Проработав в полиции шесть лет, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей получил четыре дисциплинарных взыскания.

Жангазиев Жарас Султангалиевич 1978 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области. В органах внутренних дел служил с 2001 года. Женат, воспитывал двух дочерей. Погиб на месте происшествия.

Абдыканов Дастан Маратжанулы 1994 года рождения, уроженец города Алматы. В органах внутренних дел служил с 2016 года. Женат, воспитывал дочь, 1 месяц от роду. Скончался в больнице.