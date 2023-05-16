Президент наградил посмертно орденом «Айбын» ІІІ степени спасателя Арслана Курманбекова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства старший пожарный-спасатель пожарной части №7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Курманбеков Арслан Жолдасбекұлы за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награжден орденом «Айбын» ІІІ степени (посмертно), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Напомним, 8 мая ночью при исполнении служебного долга, тушении пожара в составе оперативной группы на склоне горы в Иле-Алатауском природном парке, погиб сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы, 1994 года рождения, старший пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант гражданской защиты Курманбеков Арслан Жолдасбекулы.

По информации МЧС РК, Курманбеков Арслан Жолдасбекұлы родился 23 августа 1994 года в городе Талгар Талгарского района Алматинской области. Трудовой путь начал со стажера пожарного-спасателя Специализированной пожарной части №9 ГУ «СПиАСР» ДЧС г. Алматы. Работал пожарным, старшим пожарным-спасателем в Пожарной части №1 ГУ «СПиАСР» ДЧС г. Алматы. На должность старшего пожарного-спасателя Пожарной части №7 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы МЧС был назначен в 2019 году.