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Президент наградил группу жителей Мангистауской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Ноября 2022, 14:15
Президент наградил группу жителей Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев наградил группу жителей Мангистауской области государственными наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Указом Главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом «Парасат» - ветеран труда Кузембай Ергалиев;

орденом «Құрмет» - учитель КГУ «Специализированный IT-лицей» Людмила Николаевна Рябова;

орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени - медсестра Сенекской врачебной амбулатории ГКП «Каракиянская центральная районная больница» Жанимгуль Мурсаловна Дюсембаева;

орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени - ремонтник ГКП «Өзен жылу» Сейидали Киякбаев;

медалью «Ерен еңбегі үшін» - мастер ТОО «Акжол+К» Феруза Бисенбаевна Каракесекова.


Фото: t.me/bort_01

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