Президент наградил группу жителей Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев наградил группу жителей Мангистауской области государственными наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».
Указом Главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
орденом «Парасат» - ветеран труда Кузембай Ергалиев;
орденом «Құрмет» - учитель КГУ «Специализированный IT-лицей» Людмила Николаевна Рябова;
орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени - медсестра Сенекской врачебной амбулатории ГКП «Каракиянская центральная районная больница» Жанимгуль Мурсаловна Дюсембаева;
орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени - ремонтник ГКП «Өзен жылу» Сейидали Киякбаев;
медалью «Ерен еңбегі үшін» - мастер ТОО «Акжол+К» Феруза Бисенбаевна Каракесекова.
Фото: t.me/bort_01