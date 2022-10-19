Президент наградил группу жителей Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев наградил группу жителей Алматинской области государственными наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Указом Главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом «Парасат» - председатель совета «Национального союза овцеводов» Тынышбай Досымбеков;

орденом «Құрмет» - ветеран труда Виктор Иванович Волокитин;

медалью «Ерлігі үшін» - спасатель спасательного подразделения города Конаева Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области МЧС Куаныш Кайыржанулы Кайыржан;

медалью «Ерлігі үшін» - инженер службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области МЧС Жасулан Жаксылыкович Нюсупов;

медалью «Ерен еңбегі үшін» - главный агроном ТОО «Агропарк Оңтүстік» Кали Жетибаевич Кантарбаев;

медалью «Ерен еңбегі үшін» - директор средней школы №2 села Абай Батима Кальпеевна Нысанбаева;

медалью «Ерен еңбегі үшін» - старший корреспондент Жамбылской районной газеты «Атамекен» Рапбек Садуакасович Терликбаев.