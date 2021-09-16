РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:40, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Президент Нацакадемии образования с рабочим визитом посетил Туркестанскую и Мангистаускую области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Национальной академии образования им. И. Алтынсарина Гани Бейсембаев с рабочим визитом посетил Туркестанскую и Мангистаускую области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии.

    В рамках рабочей поездки президент Академии ознакомился с проводимой работой по оптимизации деятельности методических центров двух областей, обсудил с методистами районных, городских и областных учебно-методических центров пути решения имеющихся проблем в их деятельности.

    Ранее на аппаратном совещании министр образования и науки Асхат Аймагамбетов дал поручение утвердить конкретные задачи методических кабинетов и систематизировать их работу.

    Национальная академия образования им. И. Алтынсарина является органом, курирующим деятельность методических кабинетов.

    «Необходимо унифицировать организационно-правовой статус и регламентирующие документы региональных методических кабинетов, а также усилить их материально-техническую базу», – сказал Гани Бейсембаев.

    В рамках рабочей поездки Гани Бейсембаев встретился с представителями управлений образования, районных, городских, областных учебно-методических центров, ректорами университетов и другими представителями сферы образования. На рабочих встречах обсуждались проблемы методических центров, а также возможные пути их решения.

    «Сегодня методические центры должны стать центрами распространения педагогических инноваций и современного передового опыта в своих регионах. Для этого необходимо решить все вопросы, требующие решения для улучшения работы методических центров и я надеюсь, что наш визит будет первым шагом к этому», - сказал президент Национальной академии образования.

    Также президент Гани Бейсембаев принял участие в пресс-конференции с участием представителей СМИ, где ответил на актуальные вопросы.



    Теги:
    Туркестанская область Образование Другие государственные органы Мангистауская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!