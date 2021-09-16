Президент Нацакадемии образования с рабочим визитом посетил Туркестанскую и Мангистаускую области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Национальной академии образования им. И. Алтынсарина Гани Бейсембаев с рабочим визитом посетил Туркестанскую и Мангистаускую области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии.

В рамках рабочей поездки президент Академии ознакомился с проводимой работой по оптимизации деятельности методических центров двух областей, обсудил с методистами районных, городских и областных учебно-методических центров пути решения имеющихся проблем в их деятельности.

Ранее на аппаратном совещании министр образования и науки Асхат Аймагамбетов дал поручение утвердить конкретные задачи методических кабинетов и систематизировать их работу.

Национальная академия образования им. И. Алтынсарина является органом, курирующим деятельность методических кабинетов.

«Необходимо унифицировать организационно-правовой статус и регламентирующие документы региональных методических кабинетов, а также усилить их материально-техническую базу», – сказал Гани Бейсембаев.

В рамках рабочей поездки Гани Бейсембаев встретился с представителями управлений образования, районных, городских, областных учебно-методических центров, ректорами университетов и другими представителями сферы образования. На рабочих встречах обсуждались проблемы методических центров, а также возможные пути их решения.

«Сегодня методические центры должны стать центрами распространения педагогических инноваций и современного передового опыта в своих регионах. Для этого необходимо решить все вопросы, требующие решения для улучшения работы методических центров и я надеюсь, что наш визит будет первым шагом к этому», - сказал президент Национальной академии образования.

Также президент Гани Бейсембаев принял участие в пресс-конференции с участием представителей СМИ, где ответил на актуальные вопросы.



