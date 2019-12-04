Президент: Мы не теряем молодежь, которая уезжает на Запад
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение по поводу молодежи, уезжающей на Запад учиться или работать, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Казахстан – современное государство, и кстати, будет становиться все более современным. Поскольку наша молодежь уезжает учиться на Запад по программе «Болашак» - это государственная программа, в переводе означает «будущее». Действительно, эта молодежь рассматривается нами, как будущее Казахстана», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Президент объяснил свою точку зрения.
«И в частном порядке, сейчас ведь спокойно можно получить грант и стипендию, и поехать учиться в любом вузе, при том понимании, что какой-то конкурс нужно пройти. И молодежь уезжает, а мы не чиним им никаких препятствий. Мы не теряем этого человека», - отметил Глава государства.
По мнению К. Токаева, уехавший за границу студент в душе и в сердце будет оставаться казахом.
«И все равно он будет стремиться попасть на свою историческую Родину и внести свой вклад в развитие экономики и в процветание страны», - заключил Глава государства.
Напомним, сегодня К. Токаев в интервью Deutsche Welle рассказал о модели развития, которую избрал Казахстан
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