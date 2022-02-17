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Президент может занимать свой пост два срока и это требование нарушать нельзя - Касым-Жомарт Токаев
17 Февраля 2022 21:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент может занимать свой пост два срока и это требование нарушать нельзя. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале «QAZAQSTAN», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В ходе интервью был задан вопрос: «Вы сказали, что только два срока можете занимать пост Президента. Означает ли это, что Вы будете участвовать в следующих выборах?
На что Глава государства ответил.
«Это положение прописано в нашей Конституции. Президент может занимать свой пост два срока, и это требование нарушать нельзя. Пожалуй, в своем мартовском Послании я выскажу предложения по этому важному вопросу. Но сейчас заявлять о моем участии или неучастии в выборах считаю преждевременным».
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