Президент: Мощный заслон преступности нужно поставить в Алматы

16 Ноября 2022, 10:36

16 Ноября 2022, 10:36

Президент: Мощный заслон преступности нужно поставить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Преступности в Алматы нужно поставить мощный заслон, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью мегаполиса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В этом году в Алматы совершена пятая часть от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений. Основная часть из них приходится на кражи и мошенничество. Ключевым приоритетом государства является обеспечение безопасности, защита жизни, здоровья и имущества граждан. Поэтому преступности в городе нужно поставить мощный заслон. Как вы знаете, в стране начата системная реформа, нацеленная на внедрение сервисной модели полиции. Реализуемый в Алатауском районе пилотный проект показывает неплохие результаты. Поэтому поручаю до конца следующего года открыть во всех районах города восемь сервисных центров полиции и создать межведомственные группы для обеспечения общественного порядка. Такой шаг позволит разгрузить отделения полиции и повысить эффективность их работы. Одним из ключевых факторов, повышающих риски совершения правонарушений, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах. Акимату до 2025 года предстоит обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением», - сказал Президент РК.