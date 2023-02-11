Президент Молдовы приняла отставку правительства

КИШИНЕВ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила в пятницу об уходе с поста премьера, что, согласно Конституции, означает отставку всего кабинета министров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«После полутора лет на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке», - сказала Гаврилица на брифинге, отказавшись озвучить мотивы своего решения. В своем выступлении она уделила основное внимание достижениям кабинета в области борьбы с коррупцией, европейской интеграции, реформировании юстиции, противодействию энергетическому кризису и сложной ситуации в регионе.

Брифингу премьера предшествовало совещание в администрации президента Майи Санду, в котором приняли участие члены правительства и представители контролирующей парламент проевропейской Партии действия и солидарности.

Президент Молдовы Майя Санду приняла отставку правительства страны во главе с премьером Гаврилицей.

«Приняла к сведению отставку премьер-министра Натальи Гаврилицы. <...> Следуя правовым процедурам, после отставки премьер-министра я проведу консультации с парламентскими фракциями, а затем выдвину кандидата на пост премьера», - написала Санду на своей странице в Facebook.

Правительство во главе с Натальей Гаврилицей было сформировано в августе 2021 года проевропейской Партией действия и солидарности, которая выиграла досрочные выборы. В июне 2022 года в Молдове начались акции протеста оппозиции. Выступающие на митингах граждане возмущаются беспрецедентным ростом цен на газ и другие энергоресурсы, топливо, продукты питания, а также падением уровня жизни. Власти также критикуют за политическое давление на представителей оппозиции.

Фото: EPA-EFE/ DUMITRU DORU