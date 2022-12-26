Президент Международной федерации шахмат: Казахстан - гостеприимная страна

26 Декабря 2022, 17:37

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович на брифинге в региональной службе коммуникаций в Алматы отметил, что в Казахстане создаются благоприятные условия, чтобы лучшие игроки мира показывали свои лучшие качества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уже не первый раз проводим соревнования в Казахстане. Это гостеприимная и приветливая страна. Здесь создаются все необходимые условия, чтобы лучшие игроки мира показывали свои лучшие качества. В Казахстане прошел этап женского Гран-при ФИДЕ и, кроме того, в Актобе проходил международный шахматный фестиваль «Мемориал Владимира Дворковича», памяти моего отца. И, конечно, мы обсуждаем дальнейшие турниры, в том числе и детские. Я хочу поблагодарить Президента страны, Правительство и наших партнеров за поддержку, которая оказывается», - сказал Аркадий Дворкович.

Он подвел итоги уходящего года, отметив, что он был трудным, но очень успешным.

«Благодаря индийским друзьям удалось организовать Олимпиаду, провели больше 10 чемпионатов мира в течение буквально трех месяцев, с сентября по ноябрь, которые были перенесены с прошлых лет. В 2022 году удалось добиться роста популярности шахмат, причем как классических за доской, так и онлайн. Мы видим, что растут призовые фонды, мы провели год женских шахмат и смогли сделать так, чтобы было больше турниров, больше тренировочного процесса, больше женщин в качестве организаторов, управляющих и арбитров. Рассчитываем, что это хорошее начало для следующего десятилетия женских шахмат», - отметил спикер.

Кроме того, Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что главное достижение - это проект «Шахматы в школах», который осуществляется во многих странах. Казахстан является одним из примеров такой страны, где шахматы включили в образовательную программу.

25 декабря в Алматы во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака состоялось официальное открытие чемпионата мира по шахматам среди мужчин и женщин по рапиду и блицу. В борьбе за первенство в этом году сразятся 290 шахматистов из 50 стран мира. В открытых турнирах примут участие 176 игроков. В женском турнире будут соревноваться более 100 спортсменок. Казахстан представляют известные на весь мир шахматистки Жансая Абдумалик. Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева и другие.