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Президент Ливана заверил Касым-Жомарта Токаева об обеспечении безопасности граждан РК

5 Августа 2020, 18:47
Президент Ливана заверил Касым-Жомарта Токаева об обеспечении безопасности граждан РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Ливанской Республики Мишель Аун в ходе телефонного разговора с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым заверил, что власти страны примут все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и дипломатической миссии Казахстана, передает МИА «Казинфрорм» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования и просил передать слова поддержки родным и близким погибших в результате трагических событий в порту Бейрута, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Учитывая, что взрывной волной был причинен ущерб зданию дипломатической миссии Казахстана, и легкое ранение получил ее сотрудник, Президент Казахстана обратился к Мишелю Ауну с просьбой принять меры по обеспечению безопасности наших граждан (более 200 человек), находящихся в Бейруте.

Глава государства отметил, что 120 казахстанских миротворцев с честью и достоинством выполняют свой долг в составе Временных сил ООН на юге Ливана. В этом контексте он выразил надежду, что ливанское Правительство окажет необходимое содействие для безопасной ротации военнослужащих из нашей страны.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения казахстанско-ливанских отношений. По мнению Касым-Жомарта Токаева, Ливан является важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке, сотрудничеству с которым придается большое значение.

В свою очередь Мишель Аун поблагодарил Президента Казахстана за телефонный звонок и заверил, что передаст его теплые слова поддержки народу Ливана. Также он заявил, что власти страны примут все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и дипломатической миссии Казахстана.

Президент Ливана подтвердил заинтересованность в тесной совместной работе с целью наращивания взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах.

Кроме того, Мишель Аун высоко оценил миротворческую деятельность Казахстана в рамках мандата ООН и подчеркнул роль нашей страны в обеспечении региональной и глобальной безопасности.

Напомним, 4 августа в Бейруте (Ливан) прогремел мощный взрыв. Главы и премьер-министры ряда государств мира, международных организаций выразили свои соболезнования ливанскому народу в связи со взрывом и выразили готовность предоставить немедленную помощь.

Число погибших в результате мощного взрыва, потрясшего Бейрут, достигло 100.

Сообщается, среди пострадавших есть и дипломаты: незначительные ранения получили консул Республики Казахстан (консульство находится не далеко от эпицентра взрыва), а также сотрудница дипкорпуса Российской Федерации.

Казахстанские миротворцы в Ливане не пострадали в результате взрыва в порту Бейрута.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал Министерству иностранных дел РК поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане.


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