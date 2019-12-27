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Президент Кыргызстана выразил соболезнования казахстанцам в связи с авиакатастрофой

27 Декабря 2019 15:10
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Президент Кыргызстана выразил соболезнования казахстанцам в связи с авиакатастрофой

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Республики Казахстан Касым -Жомарт Токаеву и народу Казахстана в связи с жертвами при крушении самолета близ города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Президента Кыргызстана.

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«С чувством глубокой скорби воспринял новость о человеческих жертвах в результате катастрофы во время авиарейса Алматы-Нур-Султан. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования близким и родственникам погибших, разделяю горечь невосполнимой утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме соболезнования.

Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек.

По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Фото: kyrtag.kg
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Ключевые слова: Президент Казахстана, Кыргызстан, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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