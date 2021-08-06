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Президент Кыргызстана предложил улучшить взаимодействие стран ЦА в борьбе с COVID-19

6 Августа 2021 15:32
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Президент Кыргызстана предложил улучшить взаимодействие стран ЦА в борьбе с COVID-19

ТУРКМЕНБАШИ. КАЗИНФОРМ – Президент Кыргызстана Садыр Жапаров озвучил ряд предложений по улучшению взаимодействия стран Центральной Азии в борьбе с коронавирусной инфекцией, выступая на Консультативной встрече глав государств ЦА в городе Туркменбаши, Туркменистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «КАБАР».

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Садыр Жапаров отметил, что немаловажным аспектом работы по борьбе с пандемией стало укрепление и расширение международного взаимодействия по реагированию на пандемию, прежде всего со странами Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

В этой связи Садыр Жапаров озвучил ряд предложений по улучшению взаимодействия, требующих особого внимания, в частности, это вопросы вакцинации.

«Кыргызская сторона поддерживает инициативу соседних стран о создании центров традиционной медицины, а также развивать дальнейшее научно-практическое сотрудничество между системами здравоохранения, в том числе и в области цифровизации медицины, телемедицины, строительства лабораторий, подготовки кадров и обмена информацией с тем, чтобы общими усилиями создать высокоэффективную и мощную систему общественного здравоохранения. Также необходимо решать вопросы взаимного признания результатов тестов, сертификатов или паспортов вакцинации COVID-19», - сказал президент.

Президент Кыргызстана также отметил готовность кыргызской стороны к проведению следующей консультативной встречи в 2022 году в Кыргызской Республике.


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#Центральная Азия   #Кыргызстан   #Коронавирус в мире   #Сотрудничество   #Мировые новости  
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