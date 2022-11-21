Президент Кыргызстана поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

21 Ноября 2022, 11:04

21 Ноября 2022, 11:04

Президент Кыргызстана поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров тепло поздравил Президента РК Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с Кыргызстаном.

В ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахстанско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. По результатам третьего exit-poll, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02% избирателей. Явка составила 70,6 %.

Фото: akorda.kz











