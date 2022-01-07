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    15:11, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Президент: Кто не сдастся – будет уничтожен

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Контртеррористическая операция продолжается. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Контртеррористическая операция продолжается, боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся – будет уничтожен. Впереди большая работа по извлечению уроков пережитой нами трагедии. В том числе, и с социально-экономической точки зрения», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к казахстанцам.

    Ранее Глава государства пообещал разобраться в действиях правоохранительных органов и армии.

    «Нам предстоит разбор полетов в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координации. Выяснилось, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займемся в срочном порядке. Критически важно знать – почему государство проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков?» - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении.

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