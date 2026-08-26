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    Президент Кыргызстана принял верительные грамоты посла Казахстана

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Бишкеке принял верительные грамоты ЧПП Республики Казахстан в Кыргызской Республике Абылкаира Скакова, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке со ссылкой на пресс-службу президента КР.

    Президент Кыргызстана принял верительные грамоты посла Казахстана
    Фото: Пресс-служба президента КР

    В ходе состоявшейся после официальной церемонии вручения верительных грамот встречи стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического взаимодействия, расширения сотрудничества в топливно-энергетической сфере, совершенствования пограничной инфраструктуры, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

    Ранее сообщалось, что Президент Кыргызстана поздравил Касым-Жомарта Токаева и братский казахский народ с проведением выборов в Курултай.

    Казахстан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в рамках ШОС. 


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    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор