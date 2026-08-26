Президент Кыргызстана принял верительные грамоты посла Казахстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Бишкеке принял верительные грамоты ЧПП Республики Казахстан в Кыргызской Республике Абылкаира Скакова, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке со ссылкой на пресс-службу президента КР.

В ходе состоявшейся после официальной церемонии вручения верительных грамот встречи стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического взаимодействия, расширения сотрудничества в топливно-энергетической сфере, совершенствования пограничной инфраструктуры, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

Ранее сообщалось, что Президент Кыргызстана поздравил Касым-Жомарта Токаева и братский казахский народ с проведением выборов в Курултай.

Казахстан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в рамках ШОС.





