Президент: Каждый казахстанец может проявить свою любовь к Отчизне через уважительное отношение к госсимволам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь каждый казахстанец может проявить свою любовь к нашей священной Отчизне через уважительное отношение к государственным символам, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Опыт государственного строительства, сама история и вызовы времени рождают истинные символы. Недавно, на встрече с общественностью Карагандинской области, мы говорили о том, что основным ориентиром или своеобразным «маркером» нашей общенациональной идентичности должен стать бирюзовый паспорт гражданина Республики Казахстан. Наш паспорт уважаем во всем мире, ему не чинятся никакие препятствия. Граждане Казахстана получают визы иностранных государств, пересекают границы, свободно выезжают за рубеж по служебным и личным потребностям. Это результат нашей политики укрепления межэтнической толерантности и дружбы, а также последовательного курса на обеспечение международной безопасности и сотрудничества», - сказал Глава государства.

Как подчеркнул Президент, наша внутренняя стабильность служит необходимым условием поступательного развития нашей страны и фактором обеспечения безопасности в Евразии.

«Казахстан признан мировым сообществом как страна, идущая по пути передового развития, открытая, стремящаяся к построению справедливой системы международных отношений на основе Устава Организации Объединенных Наций. Залог нашей государственности – Конституция. В соответствии с ней каждый гражданин является неотъемлемой частью народа Казахстана и членом общества, который может оказать влияние на судьбу страны. Наша Конституция дает такое право каждому человеку», - отметил К. Токаев.

«Государственный флаг – это символ, сплачивающий всех граждан страны, объединяющий их во имя общего дела. Флаг, высоко парящий в небе нашей страны, поднятый в Организации Объединенных Наций, является нашей общей гордостью. Небесно-голубое знамя Казахстана побывало в космосе, оно реет на высочайших вершинах. Нашему флагу посвящены замечательные песни и стихи, который вдохновляют каждого гражданина, который слушает эти произведения. Наши спортсмены поднимают наш флаг и исполняют наш национальный гимн на международных соревнованиях. Их особое уважение к нашему голубому стягу отмечают во всем мире. Это признак подлинного патриотизма», - добавил Президент.

По словам Главы государства, истинную любовь к Родине испытывает каждый наш соотечественник.

«Как вы знаете, по моему поручению внесены изменения в правила использования государственных символов. Теперь каждый гражданин может проявить свою любовь к нашей священной Отчизне через уважительное отношение к государственным символам. Отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах», - заявил Касым-Жомарт Токаев.