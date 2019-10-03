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Президент Казахстана за три недели провел встречи с руководителями трех стран
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев за последние три недели провел встречи с руководителями 3 больших стран мира. Об этом написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
Казахстан остается последовательным сторонником превентивной дипломатии и разоружения – Глава государства
Так, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил КНР, где провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Консолидация многосторонних усилий для искоренения бедности, продвижения качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода».
В своем выступлении Глава государства назвал ООН универсальной и уникальной организацией, которая защищает интересы всего человечества и подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает идею Генерального секретаря Антониу Гутерриша признать общим достоянием и не оставлять без внимания судьбы каждого человека и государства.
Президент РК также провел ряд встреч, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы Глава государства подчеркнул, что продолжит дальнейшее укрепление всесторонних отношений с США в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, а также в области обеспечения региональной и глобальной безопасности.
Сегодня в Сочи Касым-Жомарт Токаев встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча лидеров двух стран состоялась на полях XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
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