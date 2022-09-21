21 Сентября 2022, 13:51

Президент Казахстана за два дня провел 27 встреч в Нью-Йорке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Транспорт и логистика стали основными вопросами в выступлениях Президента Казахстана за рубежом. Об этом пишет пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завершился второй день визита Президента в США. Вчера, 20 сентября, главным событием были Общие дебаты 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении поднял ряд актуальных вопросов глобального значения. Президент отметил важность восстановления сформировавшейся ранее мировой системы безопасности, сохранения территориальной целостности, уважения суверенитета стран. Также Глава государства принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности и выступил на нем. Президент озвучил ряд предложений, направленных на повышение роли Казахстана на мировом рынке. Предложения касались стабильных поставок из нашей страны зерна и других видов продовольствия, развития Транскаспийского международного транспортного направления. Одним из вопросов, которые наиболее часто поднимал в зарубежных поездках текущего года Президент, является транспорт и логистика. То есть, несмотря на сегодняшнюю сложную геополитическую ситуацию, постоянно изучаются новые пути для вывода отечественных товаров на мировой рынок, потому что это важный фактор, оказывающий прямое влияние на экономику страны», – отметил Руслан Желдибай.

Также, по информации пресс-секретаря Президента, сегодня Глава государства встретился и обсудил двусторонние вопросы с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, Президентом комитета Международного Красного Креста Питером Маурером. Также Касым-Жомарт Токаев побеседовал с королем Иордании Абдаллой II, эмиром Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

«Всего за последние два дня Президент провел 27 встреч, принял участие в трех крупных мероприятиях», - добавил пресс-секретарь Главы государства.

Фото: facebook.com/ruslan.zheldibay