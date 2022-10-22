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Президент Казахстана: Язык и межэтнические отношения недопустимо превращать в политический инструмент

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Октября 2022, 11:23
Президент Казахстана: Язык и межэтнические отношения недопустимо превращать в политический инструмент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Язык, межэтнические отношения – это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Еще одним символом, объединяющим казахстанцев, является Государственный язык. Казахский язык всегда будет государственным языком. Государство обеспечивает расширение сферы его применения. Работа в этом направлении не прекращается и будет продолжена. Как я недавно говорил, «Родной язык – залог единства, другие языки – залог благополучной жизни». Чем большим количеством языков овладеют наши молодые люди, тем более конкурентоспособными и квалифицированными они будут. Язык, межэтнические отношения – это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент. Политизация такого рода чувствительных для общества вопросов привела к печальным последствиям в некоторых государствах. Это не наш путь», - заявил Глава государства.


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