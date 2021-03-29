НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана выступит с видеообращением на Мероприятии высокого уровня «Международная долговая архитектура и ликвидность», передает МИА «Казинформ».

«Сегодня ориентировочно в 21.30 по времени Нур-Султана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на Мероприятии высокого уровня «Международная долговая архитектура и ликвидность». Виртуальный форум на уровне глав государств и правительств состоится по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министров Канады и Ямайки Джастина Трюдо и Эндрю Холнесса. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на веб-сайте ООН», - сообщил пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Берик Уали на своей странице в Facebook.