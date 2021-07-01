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Президент Казахстана выступил с видеообращением на глобальном форуме «Поколение равенства»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Июля 2021, 19:57
Президент Казахстана выступил с видеообращением на глобальном форуме «Поколение равенства»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам глобального форума «Поколение равенства», организованного структурой «ООН-женщины» совместно с правительствами Франции и Мексики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Мероприятие, которое проходит в виртуальном формате, призвано консолидировать глобальные усилия в области гендерного равенства. Главной целью форума является создание многостороннего механизма, основанного на практических обязательствах всех вовлеченных в процесс участников.

В своей речи Президент подчеркнул, что на протяжении 30 лет Независимости Казахстан последовательно проводит прогрессивную политику, ориентированную на поддержку женщин.

– Мы создали прочную правовую базу, важнейшим элементом которой является Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. В прошлом месяце я подписал Указ о дальнейших мерах в области прав человека, одним из основных направлений которого является обеспечение гендерного равенства. Решение гендерного вопроса – один из приоритетов внешней политики страны в региональном измерении, – сказал Глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев объявил о присоединении Казахстана к двум партнерским объединениям: Коалиции действий по противодействию гендерному насилию и Коалиции действий по экономической справедливости и правам, что предполагает принятие государством ряда обязательств.

В частности, Президент сообщил о решении запустить общенациональное исследование распространенности насилия в отношении женщин и девочек.

Глава государства выступил с предложением создать в Центральной Азии региональную платформу знаний для обмена передовым опытом в области гендерного равенства и предотвращения насилия.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан готов осуществить инвестиции в региональную инициативу ООН и ЕС «Луч света» для Центральной Азии и Афганистана.

Кроме того, Президент проинформировал о планах по созданию во всех регионах страны ресурсных центров по поддержке женщин-предпринимателей.

Говоря о предпринимаемых на законодательном уровне мерах, Глава государства заявил о намерении пересмотреть список запрещенных для женщин профессий, а также усилить социальную и правовую поддержку женщин и детей.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердую приверженность нашей страны благородному делу защиты равенства и безопасности женщин, расширения их прав и возможностей.


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