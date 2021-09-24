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Президент Казахстана выступил на Саммите ООН по продовольственным системам

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Сентября 2021, 08:04
Президент Казахстана выступил на Саммите ООН по продовольственным системам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на Саммите ООН по продовольственным системам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня создание условий для устойчивого развития продовольственных рынков становится одной из важнейших задач. По его словам, продовольственные системы затрагивают все аспекты человеческого бытия: наше физическое существование, окружающую среду, экономику и культуру.

«Казахстан, являющийся активным участником в мировой цепочке поставок продовольствия, привержен экологизации и устойчивому развитию аграрного сектора. Наша страна входит в десятку крупнейших производителей продовольственной пшеницы и муки, экспортируя до 7 млн тонн пшеницы в год. Несмотря на потенциальные сдерживающие факторы, мы также нарастили экспорт масличных культур до более чем 1 млн тонн. Тем не менее, продовольственная система должна обладать экономической, социальной и экологической устойчивостью», – отметил Президент Казахстана.

Глава государства сообщил, что Казахстан расположен в зоне рискованного земледелия и подвержен влиянию засушливого климата. Водный потенциал нашей страны на 40 % зависит от притока воды из соседних стран.

«С целью добиться более эффективного использования земельных и водных ресурсов мы принимаем меры по повышению плодородия земель, внедрению водосберегающих технологий и цифровизации водопроводящих систем. Стало совершенно очевидным, что, когда речь идет об устойчивых продовольственных системах, проблемы водной дипломатии становятся актуальными и даже приобретают критическое значение для многих стран. Вопросы, связанные с продовольственными системами и управлением водными ресурсами, включая использования трансграничных рек, неразрывно связаны между собой. Это должно быть отражено в соглашениях о продовольственных системах», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил участникам саммита, что Казахстан является инициатором создания Исламской организации по продовольственной безопасности, в которую сегодня входят 36 стран с совокупным населением порядка 1,4 млрд человек. В рамках данной организации Казахстан систематически оказывает безвозмездную гуманитарную помощь в виде поставок пшеницы и муки нуждающимся странам, в том числе Афганистану.

Глава государства отметил необходимость укрепить агротехнологическое, научное и инновационное взаимодействие между всеми странами, а также продвинуться в вопросах финансов, инвестиций, транспорта и логистики.

«Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН необходимо будет играть более активную роль в обеспечении глобальность продовольственной безопасности и создании устойчивой экосистемы для ее поддержки. Надеюсь, что Саммит позволит нам приблизиться к достижению второй ключевой Цели устойчивого развития, предусматривающей ликвидацию голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства», – подытожил свое выступление Президент Казахстана.


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