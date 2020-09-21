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Президент Казахстана выступил на мероприятии высокого уровня в честь 75-летия ООН

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Сентября 2020, 22:18
Президент Казахстана выступил на мероприятии высокого уровня в честь 75-летия ООН

НЬЮ-ЙОРК-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на мероприятии высокого уровня в ознаменование 75-летия ООН. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства публикует текст выступления.

«Г-н Председатель, Г-н Генеральный секретарь, Уважаемые коллеги, Дамы и господа! Сегодня мы чествуем историческое решение об учреждении совершенно новой Организации, которое было принято в июне 1945 года по итогам самой разрушительной Мировой войны в истории человечества.

Как гласит известное изречение Дага Хаммаршельда, Организация Объединенных Наций «была создана не для того, чтобы вознести человечество в рай, но чтобы спасти его от ада».

Хотя ООН задумывалась, прежде всего, как система коллективной безопасности, в действительности она объединила нации вокруг гораздо более универсальных устремлений и принципов. Результатом этого стала эпоха активного и широкого международного сотрудничества.

Вместе с тем, этот путь выдался тернистым. Минувшие 75 лет были омрачены упущенными возможностями в поиске консенсусных подходов к продвижению общих целей и ценностей, направленных на избавление мира от страданий.

Однако уроки нужно извлекать как из неудач, так и успехов. История ООН ознаменована энергичными коллективными усилиями и напряженным осмыслением самого широкого спектра вопросов: от деколонизации до развития, от защиты детей до изменения климата, от здравоохранения до прав человека, от поддержания мира до миротворчества.

За последние три десятилетия Казахстан участвовал в работе всех ключевых органов ООН, включая Совет Безопасности, с целью продвижения таких приоритетов, как урегулирование конфликтов, ядерное нераспространение и разоружение, борьба с терроризмом, межконфессиональный и межэтнический диалог, защита интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Сегодня, охватывая взором современный мир, мы видим, что многие новые вызовы, равно как и некоторые позабытые риски, обретающие второе дыхание, способны увлечь нас обратно в прошлое.

Мультилатерализм сейчас уязвим как никогда со времен окончания Холодной войны.

Обуздать COVID-19 оказалось на удивление сложно. Над миром нависает угроза новой гонки вооружений. Наши стратегические цели развития реализуются с переменным успехом.

Распространено мнение, что закрепленные в Уставе ООН идеалы более нежизнеспособны.

Как Президент своей страны и бывший высокопоставленный сотрудник ООН, категорически с этим не согласен.

Напротив, более чем когда-либо мы должны:

растреножить скакуна наших надежд, а не опасливо обуздывать его;

внести свежую струю в усилия по достижению общих идеалов, а не уклоняться от них;

продолжать строить основанное на международном праве сообщество, а не возвращаться к анархии.

Эти задачи чрезвычайно сложны. Следующее десятилетие станет решающим в нашем стремлении как реализовать Повестку дня устойчивого развития на период до 2030 года, так и найти действенные рецепты для кризисов современности.

Эта масштабная цель требует коллективных усилий и ответственности.

Мы приветствуем уверенное лидерство Генерального секретаря Антониу Гутерриша и поддерживаем начатую им работу по повышению эффективности, прозрачности и подотчетности ООН.

Казахстан подтверждает свою твердую приверженность миссии и Уставу ООН, а также общему стремлению создать более стабильный, справедливый и процветающий мир.

Убежден, Организация Объединенных Наций, как единственная универсальная и наиболее представительная международная организация, остается по-настоящему безальтернативной. Спасибо», - говорится в тексте выступления Президента Казахстана.



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