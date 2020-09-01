Президент Казахстана выступает на совместном заседании палат Парламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 59 Конституции, шестую сессию Парламента VI созыва объявляю открытой», - объявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента.

В ходе заседания Глава государства Касым-Жомарт Токаев также выступит с Посланием народу Казахстана.