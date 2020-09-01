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Президент Казахстана выступает на совместном заседании палат Парламента
1 Сентября 2020 11:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В соответствии с пунктом 59 Конституции, шестую сессию Парламента VI созыва объявляю открытой», - объявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента.
В ходе заседания Глава государства Касым-Жомарт Токаев также выступит с Посланием народу Казахстана.
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