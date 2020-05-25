Президент Казахстана высоко оценил работу Тюркской академии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо по случаю 10-летия Академии, созданной по инициативе Президента, передает МИА «Казинформ».
«Искренне поздравляю вас и команду, которую вы возглавляете, с общей радостью - 10-летием Тюркской Академии!
Основанный по инициативе Первого Президента Республики Казахстан - Президента Нурсултана Назарбаева, институт стал престижным научным учреждением, вносящим значительный вклад в укрепление единства тюркского мира.
Академия делает большие успехи в возрождении общей истории и корней братских народов, пропаганде их цивилизации и культурных ценностей. В результате многих исследований и просветительских работ миру было открыто богатое наследие тюркоязычных стран, и родство, унаследованное от наших предков, продолжается.
В то же время стоит отметить, что плодотворные идеи и трудолюбие сотрудников Академии не ограничиваются тюркским миром, но широко признаны и оценены международным сообществом.
Несомненно, эти завоевания являются яркой иллюстрацией тяжелой работы тюркского мира по преодолению славы, единства и процветания будущего.
Желаю вам и сотрудникам Академии удачи в их работе и инициативах, а также творческих успехов», - пожелал Президент Казахстана.
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