Президент Казахстана высказался о безответственных политиках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» будет активно продвигать концепцию развития местного самоуправления. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Она (концепция - прим. авт.) включает в себе выборность сельских акимов, бюджет народного участия, гражданский контроль за местными органами власти. На этом реформа местного самоуправления не остановится. По мере достижения полезных результатов партия займется дальнейшим продвижением полезных преобразований в этой сфере», - сказал Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии «Nur Otan».

«Многие важные инициативы и запланированные партией преобразования были отражены в программных документах Елбасы и моих посланиях народу Казахстана. Сохраняя преемственность стратегии Первого Президента, основателя нашей партии, мы твердо намерены воплотить в жизнь все планы, нацеленные на улучшение жизни народа и усиление потенциала государства. Следует иметь в виду, что преемственность политики – это ответственность, организованность, это труд», - добавил Глава государства.

Президент также высказался о безответственных политиках, которые предпочитают слово делу.

«Безответственные политики-краснобаи легко отказываются от положительного политического наследия, рискуя при этом безопасностью своих государств. А как нам известно из новейшей истории, начиная от Брестского мира и заканчивая последними событиями в Закавказье, политические катаклизмы и конфликты чреваты даже территориальными потерями», - заключил К. Токаев.

Напомним, в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».