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    19:01, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент Казахстана выразил соболезнования Председателю КНР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Председателю КНР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Касым-Жомарт Токаев в своей телеграмме Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину написал, что с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах и пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань.

    «Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийного бедствия и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям», – говорится в телеграмме Президента.

    Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,8 произошло на юго-западе Китая.
    Теги:
    Землетрясение Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Китай Главная Международная деятельность Президент
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