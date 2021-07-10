Президент Казахстана: Введение платных автодорог – правильное решение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал качество автомобильных дорог в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь о качестве автомобильных дорог. Этот фактор играет ключевую роль в повышении транспортного потенциала страны. При этом, качество ремонта дорог по прежнему вызывает справедливые нарекания. Это особенно актуально в отношении платных дорог», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Президента, недавние протесты дальнобойщиков и перевозчиков тому подтверждение.

«Введение платных дорог – это правильное решение, соответствующее общей мировой практике. Строить дороги только за счет бюджета в такой огромной стране невозможно. Кроме того, Казахстан должен зарабатывать на транзите. Но для этого важно обеспечить высокое качество таких дорог и отличный придорожный сервис. Бизнес и граждане должны понимать, что называется, чувствовать новое качество дорожной инфраструктуры. Прошу Правительство держать данный вопрос на особом контроле», - заключил Глава государства.