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    13:18, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Президент Казахстана: Введение платных автодорог – правильное решение

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал качество автомобильных дорог в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Теперь о качестве автомобильных дорог. Этот фактор играет ключевую роль в повышении транспортного потенциала страны. При этом, качество ремонта дорог по прежнему вызывает справедливые нарекания. Это особенно актуально в отношении платных дорог», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    По словам Президента, недавние протесты дальнобойщиков и перевозчиков тому подтверждение.

    «Введение платных дорог – это правильное решение, соответствующее общей мировой практике. Строить дороги только за счет бюджета в такой огромной стране невозможно. Кроме того, Казахстан должен зарабатывать на транзите. Но для этого важно обеспечить высокое качество таких дорог и отличный придорожный сервис. Бизнес и граждане должны понимать, что называется, чувствовать новое качество дорожной инфраструктуры. Прошу Правительство держать данный вопрос на особом контроле», - заключил Глава государства.


    Теги:
    Дороги Правительство Президент Президент Казахстана Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Другие государственные органы Астана
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