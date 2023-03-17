Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент Казахстана встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека

17 Марта 2023, 17:36
Президент Казахстана встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя Фолькера Тюрка, Касым-Жомарт Токаев отметил, значимость его визита для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Глава государства заявил о готовности нашей страны к установлению тесных контактов и обмену информацией по вопросам защиты прав человека.

Как сказал Президент, Казахстан ратифицировал все основные конвенции и протоколы ООН, на национальном уровне созданы рабочие механизмы активного взаимодействия в области прав человека.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Фолькеру Тюрку о реализуемых в стране реформах. Как заявил Глава государства, общественно-политическая модернизация в рамках реализации принципа «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» была поддержана народом Казахстана в ходе общенационального референдума и президентских выборов, состоявшихся в прошлом году.

photo

В свою очередь Фолькер Тюрк поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и положительно оценил сложившийся за эти годы уровень сотрудничества организации с властями Казахстана по вопросам защиты прав человека.

Верховный комиссар также отметил своевременность инициированных Президентом преобразований в общественно-политической жизни.

«Я следил за происходящими в Вашей стране событиями в течение последнего года. С нашей точки зрения очень важно, что защита прав граждан является неотъемлемой частью реформ, потому что речь идет о будущем страны. Полагаем, что будущее каждой страны должно основываться на тех фундаментальных принципах, на которые опираются ООН и весь мир. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека. Мы действительно хотим рассматривать этот юбилей как возможность для преодоления разногласий, сложившихся в мире», – сказал Фолькер Тюрк.

photo

Новости по теме
Девять силовиков лишили свободы за пытки задержанных во время январских событий
192 уголовных дела возбудили против работодателей за нарушения охраны труда
На имя Главы государства продолжают поступать телеграммы поздравления с Наурызом
Теги:
Читайте также
Девять силовиков лишили свободы за пытки задержанных во время январских событий
Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан
50% пострадавших от бытового насилия женщин отказываются писать заявление в полицию
192 уголовных дела возбудили против работодателей за нарушения охраны труда
На имя Главы государства продолжают поступать телеграммы поздравления с Наурызом
Главы иностранных государств поздравили Президента РК с началом священного месяца Рамазан
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказание помощи при землетрясении
Трудоустроить всех в нефтяную отрасль невозможно - акимат о забастовке безработных в Жетыбае
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката

Лента новостей