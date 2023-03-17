Президент Казахстана встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя Фолькера Тюрка, Касым-Жомарт Токаев отметил, значимость его визита для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Глава государства заявил о готовности нашей страны к установлению тесных контактов и обмену информацией по вопросам защиты прав человека.

Как сказал Президент, Казахстан ратифицировал все основные конвенции и протоколы ООН, на национальном уровне созданы рабочие механизмы активного взаимодействия в области прав человека.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Фолькеру Тюрку о реализуемых в стране реформах. Как заявил Глава государства, общественно-политическая модернизация в рамках реализации принципа «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» была поддержана народом Казахстана в ходе общенационального референдума и президентских выборов, состоявшихся в прошлом году.

В свою очередь Фолькер Тюрк поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и положительно оценил сложившийся за эти годы уровень сотрудничества организации с властями Казахстана по вопросам защиты прав человека.

Верховный комиссар также отметил своевременность инициированных Президентом преобразований в общественно-политической жизни.

«Я следил за происходящими в Вашей стране событиями в течение последнего года. С нашей точки зрения очень важно, что защита прав граждан является неотъемлемой частью реформ, потому что речь идет о будущем страны. Полагаем, что будущее каждой страны должно основываться на тех фундаментальных принципах, на которые опираются ООН и весь мир. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека. Мы действительно хотим рассматривать этот юбилей как возможность для преодоления разногласий, сложившихся в мире», – сказал Фолькер Тюрк.