Президент Казахстана встретился с Премьером Люксембурга

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Серию двусторонних встреч Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжила беседа с Премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетеллем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сделав акцент на реализации ряда перспективных проектов.

Касым-Жомарт Токаев и Ксавье Беттель, в частности, договорились активизировать сотрудничество в сферах космической промышленности, финансовых услуг, в том числе по линии Международного финансового центра «Астана», а также обсудили возможности взаимодействия в области цифровизации.



