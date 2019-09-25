Новости
Президент Казахстана встретился с Премьером Люксембурга
25 Сентября 2019 23:14
Поделиться:
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Серию двусторонних встреч Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжила беседа с Премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетеллем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеВыступление Касым-Жомарта Токаева на Общих дебатах 74-й сессии Генассамблеи ООН Визит Касым-Жомарта Токаева можно отнести к знаковым и актуальным для страны - Айдар Амребаев Глава государства озвучил на Генассамблее ООН формулу политической системы Казахстана
Собеседники рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сделав акцент на реализации ряда перспективных проектов.
Касым-Жомарт Токаев и Ксавье Беттель, в частности, договорились активизировать сотрудничество в сферах космической промышленности, финансовых услуг, в том числе по линии Международного финансового центра «Астана», а также обсудили возможности взаимодействия в области цифровизации.
Ключевые слова: ООН, Президент Казахстана, США,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Экономика Казахстана будет поступательно расти - Глава государства на Генассамблее ООН
- Касым-Жомарт Токаев выступил на политическом Форуме высокого уровня на Генассамблее ООН
- Глава государства встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном
- Глава государства встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё
- Касым-Жомарт Токаев встретился с Дональдом Трампом
- Арест врачей в Алматы: Президент РК поручил разобраться в законном порядке
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047