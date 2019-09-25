Президент Казахстана встретился с Королем Иордании Абдаллой II

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев встретился с Королем Иордании Абдаллой II. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Оба лидера подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства в различных сферах. Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность в расширении инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Иорданией. Он также поблагодарил Абдаллу II за постоянную поддержку инициатив Казахстана, направленных на укрепление межрелигиозного диалога.



