+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 13 °С
USD 386.44 EUR 425.01
RUB 6.07 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент Казахстана встретился с Королем Иордании Абдаллой II

25 Сентября 2019 01:43
Поделиться:
Президент Казахстана встретился с Королем Иордании Абдаллой II

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев встретился с Королем Иордании Абдаллой II. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Новости по теме

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты
Глава государства встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Польши Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Оба лидера подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства в различных сферах. Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность в расширении инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Иорданией. Он также поблагодарил Абдаллу II за постоянную поддержку инициатив Казахстана, направленных на укрепление межрелигиозного диалога.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Иордания, 74-я Генассамблея ООН,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив