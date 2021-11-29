Президент Казахстана встретился с Генеральным директором ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Швейцарскую Конфедерацию начался со встречи с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы и перспективы взаимодействия между Казахстаном и ВОЗ. Глава государства представил информацию о принимаемых нашей страной мерах по противодействию пандемии, в том числе о разработках казахстанскими учеными антиковидных препаратов и ходе массовой вакцинации населения.

С теплотой вспомнив предыдущие встречи с Тедросом Адханомом Гебрейесусом, Касым-Жомарт Токаев назвал ВОЗ надежным партнером Казахстана.

«Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие ВОЗ. К сожалению мир переживает сложные времена. Сейчас обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон». Нам нужно держаться вместе в борьбе с коронавирусом», – сказал Президент.

Глава государства рассказал о продвижении казахстанской вакцины QazVac и новой второй субъединичной вакцине QazCoVac-P. Данный препарат внесен в список кандидатных вакцин в фазе клинических исследований. Президент выразил благодарность главе ВОЗ за поддержку казахстанских вакцин.

Касым-Жомарт Токаев выразил полную поддержку стремлению ВОЗ к обеспечению равноправного и справедливого доступа к вакцинам, подчеркнув готовность предоставить казахстанскую вакцину всем нуждающимся странам.

Участниками встречи подчеркнута важность координации международных усилий по укреплению здоровья населения. Глава государства призвал объединить два важных вектора системы здравоохранения – первичную медико-санитарной помощь и всеобщий охват услугами здравоохранения.

Генеральный директор со своей стороны приветствовал приверженность Президента Казахстана целям и подходам ВОЗ, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи.

Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ключевых направлениях борьбы с коронавирусом, новых штаммах вируса и возможных сценариях дальнейшего развития пандемии. Руководитель ВОЗ вновь подчеркнул исключительную важность вакцинации в борьбе со смертельно опасным вирусом.