16:15, 21 Май 2024 | GMT +6
Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры
Глава государства принял участие в церемонии награждения работников культуры и искусства Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Список граждан, которым Президент вручил государственные награды:
Орден «Парасат»
- Ткишев Темир – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова.
Орден «Құрмет»
- Аскаров Азамат Аскарулы – артист Казахского национального театра оперы и балета им. Абая;
- Ахатов Асылбек Кусымович – артист Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы;
- Абильдина Гайнижамал Байкаримовна – профессор Казахской национальной академии искусств им. Т.Жургенова;
- Джулмухамедова Айжан Аблайхановна – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А.Жубанова;
- Карменова Тогжан Жанатовна – заместитель директора Алматинского хореографического училища им. А.Селезнева;
- Калдыбаева Гульджан Ахмадиевна – художник-реставратор Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А.Кастеева;
- Кулыш Капаш Кабыкенкызы – профессор Казахского национального университета искусств;
- Медеубаева Светлана Магнитовна – руководитель отдела Алматинского хореографического училища им. А.Селезнева;
- Молдашева Гульзира Бакировна – главный хранитель фонда Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А.Кастеева;
- Муртазина Карлыгаш Токеновна – вокалист ВИА «Айгүл»;
- Насирова Гульбахар Касимовна – заведующий отделом Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии им. К.Кужамьярова;
- Токжанов Тулепберген Торахметович – профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.
Медаль «Ерен еңбегі үшін»
- Акпасова Батеш Рахметжановна – руководитель службы Национального музея Республики Казахстан;
- Бисенгалиев Мурат Кумаргалиевич – старший преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А.Жубанова;
- Жабаева Алия Шуиншалиевна – помощник режиссера Казахского национального театра оперы и балета им. Абая;
- Омирбекова Марина Сергеевна – аккомпаниатор-концертмейстер Казахского национального театра оперы и балета им. Абая.
- Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»:
- Айсын Жексен Куанулы – дирижер оркестра Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы;
- Акмолдаев Саян Досмахамбетович – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А.Жубанова;
- Темирбекова Алия Жанабильевна – главный хормейстер Казахского национального театра оперы и балета им. Абая.
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»
- Айсын Жексен Куанулы – дирижер оркестра Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы;
- Акмолдаев Саян Досмахамбетович – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова;
- Темирбекова Алия Жанабильевна – главный хормейстер Казахского национального театра оперы и балета им. Абая.