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    16:15, 21 Май 2024 | GMT +6

    Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры

    токаев
    Фото: Акорда

    Глава государства принял участие в церемонии награждения работников культуры и искусства Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Список граждан, которым Президент вручил государственные награды:

    Орден «Парасат» 

    • Ткишев Темир – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова.

    Орден «Құрмет»

    орден құрмет
    Фото: Akorda
    • Аскаров Азамат Аскарулы – артист Казахского национального театра оперы и балета им. Абая;
    • Ахатов Асылбек Кусымович – артист Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы;
    • Абильдина Гайнижамал Байкаримовна – профессор Казахской национальной академии искусств им. Т.Жургенова;
    • Джулмухамедова Айжан Аблайхановна – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А.Жубанова;
    • Карменова Тогжан Жанатовна – заместитель директора Алматинского хореографического училища им. А.Селезнева;
    • Калдыбаева Гульджан Ахмадиевна – художник-реставратор Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А.Кастеева;
    • Кулыш Капаш Кабыкенкызы – профессор Казахского национального университета искусств;
    • Медеубаева Светлана Магнитовна – руководитель отдела Алматинского хореографического училища им. А.Селезнева;
    • Молдашева Гульзира Бакировна – главный хранитель фонда Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А.Кастеева;
    • Муртазина Карлыгаш Токеновна – вокалист ВИА «Айгүл»;
    • Насирова Гульбахар Касимовна – заведующий отделом Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии им. К.Кужамьярова;
    • Токжанов Тулепберген Торахметович – профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.
    Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры
    Фото: Akorda
    Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры
    Фото: Akorda
    Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры
    Фото: Akorda
    Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры
    Фото: Akorda
    Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры
    Фото: Akorda

    Медаль «Ерен еңбегі үшін»

    • Акпасова Батеш Рахметжановна – руководитель службы Национального музея Республики Казахстан;
    • Бисенгалиев Мурат Кумаргалиевич – старший преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А.Жубанова;
    • Жабаева Алия Шуиншалиевна – помощник режиссера Казахского национального театра оперы и балета им. Абая;
    • Омирбекова Марина Сергеевна – аккомпаниатор-концертмейстер Казахского национального театра оперы и балета им. Абая.
    • Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»: 
    • Айсын Жексен Куанулы – дирижер оркестра Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы;
    • Акмолдаев Саян Досмахамбетович – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А.Жубанова;
    • Темирбекова Алия Жанабильевна – главный хормейстер Казахского национального театра оперы и балета им. Абая. 
    Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры
    Фото: Akorda
    Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры
    Фото: Akorda
    Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры
    Фото: Akorda
    Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры
    Фото: Akorda
    Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры
    Фото: Akorda

    Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

    • Айсын Жексен Куанулы – дирижер оркестра Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы;
    • Акмолдаев Саян Досмахамбетович – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова;
    • Темирбекова Алия Жанабильевна – главный хормейстер Казахского национального театра оперы и балета им. Абая.
    Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры
    Фото: Akorda
    Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры
    Фото: Akorda
    Президент Казахстана вручил госнаграды деятелям культуры
    Фото: Akorda
    Теги:
    Культура Акорда Токаев Касым-Жомарт Награда День культуры
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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