Президент Казахстана возложил венок к монументу Исмоила Сомони в Душанбе
ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита в Таджикистан Касым-Жомарт Токаев возложил венок к монументу основоположника таджикского государства Исмоила Сомони, расположенному в мемориальном комплексе «Национального согласия и возрождения Таджикистана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
По завершении мероприятия во дворце «Навруз» в честь Президента Казахстана от имени Президента Таджикистана был дан официальный прием.
Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.
В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Позже стороны сделали совместное заявление.
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