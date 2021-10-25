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Президент Казахстана возложил цветы к монументу Независимости Туркменистана

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Октября 2021, 20:44
Президент Казахстана возложил цветы к монументу Независимости Туркменистана

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев в завершение своего государственного визита в Ашхабад возложил венок к монументу, посвященному Независимости Туркменистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Основанием белоснежного монумента служит полусфера, воплощающая собой образ традиционной туркменской юрты. Вокруг монумента возвышаются величественные статуи правителей и военачальников, мыслителей и деятелей искусств Туркменистана.

По сложившейся традиции Президент Казахстана посадил дерево на Аллее почетных гостей, символизирующей проводимую Туркменистаном политику миролюбия, дружбы и добрососедства.


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Президент Казахстана   Туркменистан  
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