телерадиокомплекс президента РК
    20:10, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана выразил поддержку ОАЭ в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

    Президент Касым-Жомарт Токаев направил послание Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    В своем письме Глава государства выразил поддержку и солидарность с Объединенными Арабскими Эмиратами в текущей сложной ситуации на Ближнем Востоке.

    Президент Казахстана выразил уверенность в том, что под сильным, мудрым и дальновидным руководством шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна его страна достойно преодолеет вызовы и продолжит свой стратегический курс динамичного развития.

    Касым-Жомарт Токаев вновь отметил, что дипломатия и конструктивный диалог остаются единственным надежным инструментом достижения долгосрочного мира и стабильности.

    Содержание данного послания Президента Казахстана отражает высокий уровень взаимного доверия, стратегический характер сотрудничества и подтверждает искренне братские отношения между народами Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана ОАЭ Международные отношения Ситуация на Ближнем Востоке
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
