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Президент Казахстана: Тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость

16 Марта 2023, 17:56
Президент Казахстана: Тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость Фото: akorda.kz

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В самый критический момент тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость. Пусть крепнет наше единство и становится прочнее наше сотрудничество, которое всегда опирается на взаимную поддержку», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что турецкий народ никогда не сдавался перед трудностями.

«Напротив, с каждым испытанием становился сильнее. Я абсолютно убежден, что и в этот трудный момент наши турецкие братья под Вашим опытным руководством преодолеют все невзгоды», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.


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