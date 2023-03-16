Президент Казахстана: Тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В самый критический момент тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость. Пусть крепнет наше единство и становится прочнее наше сотрудничество, которое всегда опирается на взаимную поддержку», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что турецкий народ никогда не сдавался перед трудностями.

«Напротив, с каждым испытанием становился сильнее. Я абсолютно убежден, что и в этот трудный момент наши турецкие братья под Вашим опытным руководством преодолеют все невзгоды», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.