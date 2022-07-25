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Президент Казахстана совершил умру
25 Июля 2022 03:37

Президент Казахстана совершил умру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама – городе Мекке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Президент был удостоен особой чести – он вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях. Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана.


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