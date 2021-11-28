Президент Казахстана с официальным визитом прибыл в Швейцарскую Конфедерацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана с официальным визитом прибыл в Швейцарскую Конфедерацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«В Женеве состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева с Федеральным Президентом Швейцарии Ги Пармеланом, по итогам которых ожидается подписание ряда межправительственных и коммерческих соглашений. Программа визита также предусматривает выступление на открытии специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, беседы с руководством ООН и ряда других международных организаций, участие в инвестиционном круглом столе и встречи с капитанами европейского бизнеса», - сообщил в Facebook Берик Уали.