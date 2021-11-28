Новости
Президент Казахстана с официальным визитом прибыл в Швейцарскую Конфедерацию
28 Ноября 2021 22:32
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана с официальным визитом прибыл в Швейцарскую Конфедерацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.
Новости по темеГлава государства провел переговоры с Президентом Европейской Комиссии Европейское издание «The Parliament Magazine» опубликовало статью Касым-Жомарта Токаева Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями европейских компаний
«В Женеве состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева с Федеральным Президентом Швейцарии Ги Пармеланом, по итогам которых ожидается подписание ряда межправительственных и коммерческих соглашений. Программа визита также предусматривает выступление на открытии специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, беседы с руководством ООН и ряда других международных организаций, участие в инвестиционном круглом столе и встречи с капитанами европейского бизнеса», - сообщил в Facebook Берик Уали.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Опубликован видеоролик об итогах официального визита Президента Казахстана в Бельгию
- Глава государства провел переговоры с Президентом Европейской Комиссии
- Европейское издание «The Parliament Magazine» опубликовало статью Касым-Жомарта Токаева
- Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями европейских компаний
- Президент Казахстана: Построение гражданского общества – один из основных приоритетов
- Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейского Совета
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн