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Президент Казахстана с официальным визитом прибыл в Швейцарскую Конфедерацию

28 Ноября 2021 22:32
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Президент Казахстана с официальным визитом прибыл в Швейцарскую Конфедерацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана с официальным визитом прибыл в Швейцарскую Конфедерацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

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«В Женеве состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева с Федеральным Президентом Швейцарии Ги Пармеланом, по итогам которых ожидается подписание ряда межправительственных и коммерческих соглашений. Программа визита также предусматривает выступление на открытии специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, беседы с руководством ООН и ряда других международных организаций, участие в инвестиционном круглом столе и встречи с капитанами европейского бизнеса», - сообщил в Facebook Берик Уали.

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#Президент Казахстана   #Швейцария  
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