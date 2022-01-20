Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса. Закон и порядок – основа нашей стабильности», - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства заявил о том, что Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона.

«Мы никогда не свернем с курса дальнейшей политической модернизации», - подчеркнул К. Токаев.