Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
00:55 77
-
-
-
-
-
вчера 23:49 126
-
вчера 23:24 130
-
вчера 22:43 142
-
-
-
вчера 21:13 93
-
вчера 20:39 95
-
-
вчера 19:52 103
-
вчера 19:20 107
-
-
-
вчера 17:43 128
-
вчера 17:25 117
-
-
вчера 16:38 121
-
вчера 16:26 124
-
вчера 16:08 314
-
-
-
вчера 15:00 141
-
вчера 14:42 117
-
вчера 14:20 121
-
вчера 14:00 142
-
вчера 13:30 655
-
-
вчера 12:52 285
-
-
вчера 12:18 127
-
вчера 12:07 161
-
вчера 11:44 99
-
-
-
вчера 10:57 132
-
-
вчера 10:15 154
-
вчера 09:40 240
-
-
-
-
вчера 08:10 113
-
вчера 08:00 118
-
вчера 07:00 115
-
вчера 05:56 101
-
-
-
-
вчера 01:15 507
-
вчера 00:48 834
-
вчера 00:29 129
-
вчера 00:04 150
-
20.07.2019 23:16 248
-
20.07.2019 22:38 277
-
20.07.2019 22:18 134
-
20.07.2019 21:59 140
-
20.07.2019 21:35 256
-
20.07.2019 21:12 265
-
20.07.2019 20:49 205
-
20.07.2019 20:22 138
-
20.07.2019 19:39 132
-
20.07.2019 19:19 158
-
20.07.2019 18:33 169
-
20.07.2019 18:16 140
Президент Казахстана рассказал, как намерен дальше выстраивать отношения с Россией
22 Июля 2019 00:35 123
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал, как намерен дальше выстраивать отношения с Российской Федерацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как складываются взаимоотношения России с другими государствами – это вопрос России, я здесь каких-либо комментариев давать не буду. Но, как говорил Владимир Ульянов Ленин: «Мы пойдем другим путем», а наш путь состоит в том, чтобы налаживать и укреплять стратегическое партнерство и союзнические взаимоотношения с Россией», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью известному российскому журналисту Алексею Пивоварову в документальном фильме «Президент 2.0».
Он также ответил на вопрос об отношении к творчеству известного в России реппера казахстанского происхождения Скриптонита.
«Я несколько раз слушал его, но не могу сказать, что я буквально, как говорится, погрузился и стал понимать. Но обещаю, что постараюсь в этом направлении что-то сделать. А так, в принципе, мы очень гордимся Димашем (Кудайбергеном - авт.), который покорил китайскую публику, теперь российскую публику – дал несколько концертов в Кремлевском дворце съездов – аншлаг, полный аншлаг!» - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Культура, Россия, Димаш Кудайберген,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Президент Токаев рассказал о своем отношении к Сталину и репрессиям
- Касым-Жомарт Токаев: С экспериментами нужно быть очень осторожными
- Касым-Жомарт Токаев высказался о расстрелах коррупционеров
- Президент РК рассказал о своем отношении к ограничению Интернета
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о книгах и переписке в WhatsApp
- Какие галстуки предпочитает Касым-Жомарт Токаев
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047