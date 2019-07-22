Президент Казахстана рассказал, как намерен дальше выстраивать отношения с Россией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал, как намерен дальше выстраивать отношения с Российской Федерацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как складываются взаимоотношения России с другими государствами – это вопрос России, я здесь каких-либо комментариев давать не буду. Но, как говорил Владимир Ульянов Ленин: «Мы пойдем другим путем», а наш путь состоит в том, чтобы налаживать и укреплять стратегическое партнерство и союзнические взаимоотношения с Россией», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью известному российскому журналисту Алексею Пивоварову в документальном фильме «Президент 2.0».

Он также ответил на вопрос об отношении к творчеству известного в России реппера казахстанского происхождения Скриптонита.

«Я несколько раз слушал его, но не могу сказать, что я буквально, как говорится, погрузился и стал понимать. Но обещаю, что постараюсь в этом направлении что-то сделать. А так, в принципе, мы очень гордимся Димашем (Кудайбергеном - авт.), который покорил китайскую публику, теперь российскую публику – дал несколько концертов в Кремлевском дворце съездов – аншлаг, полный аншлаг!» - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.