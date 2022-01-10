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    19:43, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Президент Казахстана работает сейчас в режиме нон-стоп - Берик Уали

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев работает сейчас в режиме нон-стоп. Об этом заявил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в эфире телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С момента начала событий в Мангистауской области 4 января, как вы знаете, мирные митинги затем превратились в террористическую атаку. В это время Глава государства был в Акорде, работал, следил за ситуацией. Президент работает в режиме нон-стоп, можно отметить, на полном контроле держит ситуацию в стране. Вы об этом сами знаете. Когда ситуация набрала критический оборот, чтобы стабилизировать положение в стране, Президент своевременно принял смелые решения, через эфиры своевременно выпускал обращения народу Казахстана», - сказал Берик Уали.

    Ранее пресс-секретарь Президента РК прокомментировал последние высказывания в социальных сетях о Президенте Казахстана.

    «В связи с разного рода интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений Главы государства, считаю необходимым заявить следующее: «Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, Председателем Совета Безопасности. И в этом качестве он самостоятельно принимает решения. Так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя. Все свои обращения к соотечественникам он по традиции писал сам, не прибегая к поддержке консультантов», - сказал Б. Уали.


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