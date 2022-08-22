РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:16, 22 Август 2022 | GMT +6

    Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства в Акорде состоялось заседание Совета Безопасности, в ходе которого были рассмотрены вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в данной сфере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Председатель Совета Безопасности заслушал доклады первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра, министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева и министра обороны Руслана Жаксылыкова.

    По итогам заседания Президентом были даны соответствующие поручения государственным органам.


    Фото: akorda.kz





    Теги:
    Совбез РК Президент Казахстана Главная Президент
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!