24 Июля 2022 16:02

Президент Казахстана провел встречу с управляющим Госинвестфонда Саудовской Аравии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Саудовскую Аравию провел встречу с управляющим Государственного инвестиционного фонда Королевства Ясиром Аль-Румайяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государства была представлена информация о деятельности Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), одного из крупнейших суверенных фондов благосостояния в мире. Управляющий фондом Ясир Аль-Румайян рассказал о реализуемых проектах в различных секторах экономики.

Президент отметил, что Казахстан заинтересован в осуществлении взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, предложив наладить тесное взаимодействие между инвестиционным фондом Саудовской Аравии и АО «Самрук-Казына», а также АО «НУХ «Байтерек» для реализации проектов, представляющих общий интерес.

Фонд, как и другие саудовские компании, приглашен принять участие в крупных инвестиционных проектах нефтехимической промышленности, в области развития зеленой энергетики, металлургическом и горнодобывающем секторах, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Государственный инвестиционный фонд Королевства Саудовской Аравии – Public Investment Fund создан в 1971 году и является одним из главных источников финансирования долгосрочных государственных и квазигосударственных проектов в сфере промышленности и инфраструктуры в Королевстве и в регионе.

Это один из крупнейших суверенных фондов в мире с совокупными активами около $620 млрд. В PIF размещены ценные активы страны, в том числе крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco.

Председателем Совета директоров является Наследный принц КСА Мухаммед бен Салман. Управляющий – Ясир Осман Аль-Румайян.

Фонд создает диверсифицированный портфель мирового класса за счет вложения инвестиций в долгосрочные проекты как на национальном, так и на международном уровнях.

Основные направления деятельности: промышленность, инфраструктура, международный бизнес, поддержка экспорта, социальная поддержка и защита окружающей среды, телекоммуникации, аэрокосмическая промышленность, энергетика, зеленые технологии.

На фоне пандемии фонд приобрел акции крупных мировых компаний на сумму около $8,7 млрд (Boeing, Facebook, Disney, Marriott и Starbucks). Фонд также инвестировал в крупные банки США – Citigroup и Bank of America, приобрел акции нефтяных гигантов BP, Total, Royal Dutch Shell, Eni и Equinor ASA.

В 2021 году PIF также утроил вложения в акции США до $43 млрд, инвестируя в различные компании, от электронной коммерции и финансовых технологий до биотехнологий и коммерческих автомобилей на топливных элементах. Новые инвестиции включают PayPal, Alibaba, Walmart, Pinterest и др.

Ранее Президент Казахстана принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии.